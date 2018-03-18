الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف شرق غزة بالصواريخ غزة في 18 مارس/ بنا / قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بعشرة صواريخ أراضٍ زراعية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، أوقعت أضرارا في منازل المواطنين، وممتلكاتهم المجاورة.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية بأن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف16" قصفت بنحو عشرة صواريخ أراض زراعية في حي الزيتون وقرب مفرق الشهداء جنوب شرق المدينة، محدثة حفراً عميقة في المكان وأضرار في منازل المواطنين القريبة من الاستهداف، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المنطقة المستهدفة.



وأكد أن الطائرات الحربية كانت تجوب أجواء قطاع غزة بشكل مكثف طوال ساعات الليل وحتى الفجر على ارتفاعات منخفضة، وتطلق بالونات حرارية مضيئة.



و.ش



بنا 0558 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/03/18 - 03 : 09 AM