بكين تدعو واشنطن لـ"تصحيح الخطأ" بشأن تايوان بكين في 18 مارس /بنا/ دعت الصين الولايات المتحدة الى "تصحيح الخطأ"، ردا على توقيع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة قانونا جديدا يسمح لكبار المسؤولين الاميركيين بالسفر الى تايوان للقاء نظرائهم في تايبيه.



وقال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "الصين تعارض ذلك بشدة". واضاف "اننا نحض الجانب الاميركي على تصحيح خطأه، والتوقف عن مواصلة اي علاقات رسمية مع تايوان او تحسينٍ لعلاقاته الحالية مع تايوان".



ووقع الرئيس ترامب الجمعة "قانون السفر الى تايوان" يشجع على تبادل الزيارات بين مسؤولي الولايات المتحدة وتايوان على كل المستويات.



ووصف القانون الاميركي الجديد تايوان بانها "منارة للديموقراطية" مؤكدا ان "انجازات تايوان الديموقراطية تشكل مصدر وحي لعدد من دول وشعوب المنطقة".



وتعتبر الصين تايوان اقليما يشكل جزءا لا يتجزأ من اراضيها.





خ.س



بنا 0551 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/03/18 - 53 : 08 AM