الصين تدعو الولايات المتحدة الى قطع العلاقات التجارية والعسكرية مع تايوان واشنطن في 18 مارس/ بنا / جوبهت زيارة مسؤولين امريكيين كبار الى تايوان بانتقادات واسعة من قبل الصين، داعية واشنطن الى تصويب الخطأ.



ودعت الصين الجانب الامريكي قطع علاقاته التجارية والعسكرية من تايوان، ووقف الزيارات المتبادلة بين الجانبين.



وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقع قانونا جديدا يسمح لكبار المسؤولين الاميركيين بالسفر الى تايوان للقاء نظرائهم في تايبيه.



وازاء ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ الصين تعارض بشدة هذه الخطوة .. ويجب تصحيحها.



واضاف يجب على واشنطن التوقف عن مواصلة اي علاقات رسمية مع تايوان او تحسينٍ لعلاقاته الحالية مع تايوان.



ويمكن للمسؤولين الاميركيين حاليا السفر الى تايوان بينما يزور مسؤولون تايوانيون من حين لآخر البيت الابيض، لكن الاجتماعات جرت حتى الان بتحفظ لتجنب اثارة غضب الصين.



وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع تايون في 1979 ارضاء لبكين، غير انها ابقت على علاقات تجارية مع الجزيرة وتبيعها اسلحة مما يثير استياء الصين.



ووصف القانون الاميركي الجديد تايوان بانها "منارة للديموقراطية" مؤكدا ان "انجازات تايوان الديموقراطية تشكل مصدر وحي لعدد من دول وشعوب المنطقة".





و.ش



بنا 0547 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/03/18 - 52 : 08 AM