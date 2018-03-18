جونسون: الرد الروسي على الإجراءات البريطانية "عديم الجدوى" لندن في 18 يناير /بنا/ وصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون طرد روسيا لـ23 دبلوماسيا بريطانيا بأنه "عديم الجدوى".



ونقلت وكالة أنباء "برس اسوسياشن" البريطانية، نقلا عن مقال لجونسون ينشر اليوم بصحيفة "صن" النصفية: "اليوم تقف روسيا بمفردها ومعزولة. هذه الحقيقة توضح الفرق بين بريطانيا و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: فنحن لدينا أصدقاء في جميع أنحاء العالم بينما هو فلا".



وجاءت الخطوة التي أعلنت عنها موسكو السبت بعد أيام من قرار بريطانيا طرد نفس العدد من الدبلوماسيين الروس، فيما لايزال الخلاف بشأن الهجوم على عميل مزدوج سابق على الاراضي البريطانية باستخدام غاز الاعصاب مستمر.



واستخدم السلاح الكيميائي وهو غاز أعصاب يسمى "نوفيشوك" في تسميم سيرجي سكريبال وهو جاسوس روسي سابق تحول إلى عميل مزدوج وابنته يوليا، في الرابع من الشهر الجاري، ولا يزال كلاهما في حالة حرجة ولكن مستقرة في المستشفى.



لكن موسكو تنفي أي تورط لها كما هددت بتصعيد ردها إذا فرضت بريطانيا أي عقوبات أخرى.





خ.س



بنا 0543 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/03/18 - 47 : 08 AM