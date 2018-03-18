دبلوماسي كوري شمالي يتوجه لفنلندا ضمن جهود عقد قمة بين ترامب واون سيئول في 18 مارس /بنا/ توجه دبلوماسي كوري شمالي كبير إلى فنلندا اليوم لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين وكوريين جنوبيين سابقين وذلك حسبما قالت وكالة يونهاب للأنباء وسط سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية قبل اجتماع قمة محتمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.



وقالت يونهاب إن تشوي كانج نائب المدير العام لشؤون أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية يعتزم المشاركة في محادثات مزمعة بين مسؤولين أمريكيين سابقين ومسؤولين كوريين شماليين حاليين في فنلندا في محاولة أوسع لإنهاء المواجهة بشأن برامج كوريا الشمالية للأسلحة.



ولم يدل تشوي بتصريحات لدى وصوله إلى مطار ببكين في طريقه إلى فنلندا.



وتواصل كوريا الشمالية برامجها النووية والصاروخية ، وتدافع عنها بوصفها رادعا ضروريا ضد ما تعتبره خطط الولايات المتحدة، التي تنشر 28500 جندي في كوريا الجنوبية، من أجل غزوها ، وهو ما تنفيه الولايات المتحدة.



وقد خفت حدة التوترات في الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في كوريا الجنوبية الشهر الماضي.



خ.س



بنا 0536 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/03/18 - 40 : 08 AM