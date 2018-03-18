الناخبون الروس يدلون بأصواتهم اليوم .. 8 مرشحين وبوتين الأوفر حظا لرئاسة البلاد موسكو في 18 مارس/ بنا / بدأ الناخبون الروس اليوم الإدلاء أصواتهم في انتخابات يختارون فيها رئيسا جديدا للبلاد لولاية جديدة مدتها 6 سنوات، وسط إجراءات امنية مشددة.



وفيما يتنافس على رئاسة البلاد ثمانية مرشحين غير ان الرئيس الحالي فلاديمير بوتين هو الاوفر حظا في الفوز.



ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم روسيا نحو 97 ألف مركز، فيما يبلغ مجملها في موسكو وحدها 3620 مركزا.



ويدلي حوالي 80% من الناخبين الروس بأصواتهم في مراكز اقتراع مجهزة بكاميرات فيديو لتغطية سير الاقتراع وعبر الإنترنت مباشرة، في إجراء يهدف إلى تعزيز شفافية العملية الانتخابية.



كما تستخدم في هذه الانتخابات أكثر من 13,5 ألف صندوق للتصويت الإلكتروني، ويمكن أن يدلي بأصواتهم عبرها حوالي 35 مليون ناخب، حسب تقديرات اللجنة المركزية للانتخابات.



وحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية، تم تسجيل 111 مليونا و425 ألفا و443 ناخبا داخل الأراضي الروسية وخارجها.



وأعلن المكتب الصحفي لشرطة العاصمة الروسية موسكو، أن أكثر من 17 ألف عنصر من ضباط الشرطة والحرس الوطني والشركات الأمنية الخاصة والمتطوعين، سيعملون على تأمين سير الانتخابات الرئاسية.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الروسية ثمانية مرشحين، وهم حسب الترتيب الأبجدي: سيرغي بابورين عن "الاتحاد الشعبي الروسي"، وبافل غرودينين رجل الأعمال عن الحزب الشيوعي الروسي، والقومي فلاديمير جيرينوفسكي عن الحزب "الليبرالي الديموقراطي الروسي"، والرئيس الحالي فلاديمير بوتين مستقلا، والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك عن حزب "المبادرة المدنية"، ومكسيم سورايكين عن "شيوعيي روسيا"، ومفوض حقوق رجال الأعمال في روسيا بوريس تيتوف عن "حزب النمو"، وغريغوري يافلينسكي عن حزب "يابلوكو" الليبرالي.





و.ش



بنا 0515 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/03/18 - 30 : 08 AM