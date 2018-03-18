مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 18 مارس / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،



وفيما يلي ابرز واهم العناوين.

/برعاية جلالة الملك وبمشاركة 90 عارضا .. انطلاق معرض "مراعي" 27 الجاري.

/وزير النفط: مراجعة اسعار "الجازولين" عند فرض "الضريبة المضافة".

/توقعات بتزكية ناس رئيسا لـ "الغرفة".

/هيئة البحرين للسياحة والمعارض تعلن بدء موسم الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ.

/«ميثاق العمل الوطني» تشيد بزيارات رئيس الوزراء الميدانية.

/«كانو الثقافي» يحيي اليوم العالمي للشعر بأمسية شعرية 20 الجاري.

/جامعة البحرين تشارك في مؤتمر تطبيقات التصميم في برشلونة.

/تعاون فني وتقني بين الإعلام والحكومة الإلكترونية.

/البحرين تشارك في مؤتمر دعم الجيش اللبناني ودعم الأونروا.

/الجمارك تختتم البرنامج التدريبي الثاني لتأهيل الــمـخـلصـين الـجـمـركيين.

/قطر تتودد لإسرائيل بمنع وصول مساعدات لحماس.

/موسكو تطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا وتوقف عمل المركز الثقافي البريطاني.

/إغلاق شركة قطرية في غزة بعد محاولة اغتيال الحمدالله.

/قوى أوروبية تقترح فرض عقوبات جديدة على إيران لتلبية مطلب لترامب.

/بوتين يتجه نحو الفوز بالانتخابات الرئاسية وسط حملة انتقادات غربية.

/نزوح جماعي في سوريا والنظام يحقق تقدما جديدا في الغوطة الشرقية.

/الرئيس الصيني شي جينبينغ رئيسا بالإجماع لولاية جديدة بـ5 سنوات.

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و.ش



بنا 0459 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 86 اخر تحديث : 2018/03/18 - 05 : 08 AM