مطالعات الصحف في البحرين

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2018/03/18 - 05 : 08 AM
المنامة في 18 مارس / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي ابرز واهم العناوين.
/برعاية جلالة الملك وبمشاركة 90 عارضا .. انطلاق معرض "مراعي" 27 الجاري.
/وزير النفط: مراجعة اسعار "الجازولين" عند فرض "الضريبة المضافة".
/توقعات بتزكية ناس رئيسا لـ "الغرفة".
/هيئة البحرين للسياحة والمعارض تعلن بدء موسم الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ.
/«ميثاق العمل الوطني» تشيد بزيارات رئيس الوزراء الميدانية.
/«كانو الثقافي» يحيي اليوم العالمي للشعر بأمسية شعرية 20 الجاري.
/جامعة البحرين تشارك في مؤتمر تطبيقات التصميم في برشلونة.
/تعاون فني وتقني بين الإعلام والحكومة الإلكترونية.
/البحرين تشارك في مؤتمر دعم الجيش اللبناني ودعم الأونروا.
/الجمارك تختتم البرنامج التدريبي الثاني لتأهيل الــمـخـلصـين الـجـمـركيين.
/قطر تتودد لإسرائيل بمنع وصول مساعدات لحماس.
/موسكو تطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا وتوقف عمل المركز الثقافي البريطاني.
/إغلاق شركة قطرية في غزة بعد محاولة اغتيال الحمدالله.
/قوى أوروبية تقترح فرض عقوبات جديدة على إيران لتلبية مطلب لترامب.
/بوتين يتجه نحو الفوز بالانتخابات الرئاسية وسط حملة انتقادات غربية.
/نزوح جماعي في سوريا والنظام يحقق تقدما جديدا في الغوطة الشرقية.
/الرئيس الصيني شي جينبينغ رئيسا بالإجماع لولاية جديدة بـ5 سنوات.
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و.ش
بنا 0459 جمت 18/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/18 - 05 : 08 AM