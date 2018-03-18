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الطقس في مملكة البحرين : معتدل
2018/03/18 - 09 : 06 AM
المنامة في 18 مارس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله معتدل.

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا وتقل سرعتها من 7 إلى 12 عقدة خلال الليل.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 28 درجة مئوية .. والصغرى: 19 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75% الصغرى25 %.


م خ

بنا 0302 جمت 18/03/2018


عدد القراءات : 58         اخر تحديث : 2018/03/18 - 09 : 06 AM
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