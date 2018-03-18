الطقس في مملكة البحرين : معتدل المنامة في 18 مارس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله معتدل.



الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا وتقل سرعتها من 7 إلى 12 عقدة خلال الليل.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 28 درجة مئوية .. والصغرى: 19 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75% الصغرى25 %.





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بنا 0302 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/03/18 - 09 : 06 AM