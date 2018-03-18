إجلاء آلاف الأشخاص جراء حرائق الغابات جنوب استراليا سيدني في 18 مارس/ بنا / طالبت السلطات الأسترالية آلاف الأشخاص بإخلاء منازلهم في منطقة "فيكتوريا" الريفية جنوب البلاد صباح اليوم جراء اتساع نطاق حرائق الغابات التي بدأت في الاقتراب من المدن الساحلية.

وقالت وكالة الانباء الالمانية ان سلطات 40 بلدة أصدرت تحذيرا طارئا بعد أن تسببت قوة الرياح وارتفاع درجات الحرارة في دفع الحرائق عبر أراض زراعية قرب بلدتي "وارنامبول" و"هوكيسدال".

وأوضحت ان 300 من أفراد الإطفاء يكافحون الحريق الذي أتى على العديد من الممتلكات مشيرة الى انه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.





م خ



بنا 0110 جمت 18/03/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/03/18 - 30 : 05 AM