ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهندي الأوضاع الإقليمية والدولية

‏أبوظبي في 17 مارس / بنا / بحث سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة في اتصال هاتفي مع ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة.

وذكرت وكالة انباء الامارات ان الجانبين استعرضا خلال الاتصال التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية والتنسيق المتبادل والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك اضافة الى الأوضاع الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة.



م خ



بنا 2252 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/03/18 - 55 : 01 AM