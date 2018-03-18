نائب الرئيس اليمني يؤكد عزم القيادة السياسية في بلادة على استكمال ‏التحرير واستعادة الدولة ‏

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2018/03/18 - 22 : 01 AM
عدن في 17 مارس/ بنا / أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح عزم القيادة السياسية في اليمن على استكمال تحرير المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية واستعادة الدولة.
وشدد الفريق محسن خلال اتصالين هاتفيين أجراهما بمحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن هاشم الأحمر على مضاعفة الجهود ورفع مستوى الحس الأمني واليقظة العالية لإحباط مخططات الانقلابيين وتثبيت الأمن والاستقرار في مناطق المحافظة.
وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ان نائب الرئيس اليمني أشاد بالحس الوطني العالي لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية وجاهزيتهم في التصدي لأعمال تهريب الاسلحة إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية.
م خ
بنا 2218 جمت 17/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/18 - 22 : 01 AM