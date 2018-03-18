نائب الرئيس اليمني يؤكد عزم القيادة السياسية في بلادة على استكمال ‏التحرير واستعادة الدولة ‏ ‏ عدن في 17 مارس/ بنا / أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي ‏محسن صالح عزم القيادة السياسية في اليمن على ‏استكمال تحرير المحافظات التي لا زالت تحت ‏سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية واستعادة الدولة.‏

وشدد الفريق محسن خلال اتصالين هاتفيين ‏أجراهما بمحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي وقائد ‏المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن هاشم ‏الأحمر على مضاعفة الجهود ورفع مستوى الحس ‏الأمني واليقظة العالية لإحباط مخططات ‏الانقلابيين وتثبيت الأمن والاستقرار في مناطق ‏المحافظة.‏

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية ان نائب الرئيس اليمني أشاد بالحس الوطني العالي لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية وجاهزيتهم في التصدي لأعمال تهريب الاسلحة إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية.





م خ



بنا 2218 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/03/18 - 22 : 01 AM