هيئة البحرين للسياحة والمعارض تعلن بدء موسم الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ المنامة في 17 مارس/ بنا / أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن بدء موسم الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ انطلاقا من مرفأ رأس رية بمنطقة المحرق تماشيا مع الخطة الوطنية لإحياء صناعة اللؤلؤ التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بهدف حماية البيئة البحرية وتنظيم صيد واستخراج اللؤلؤ حيث أنه مع تحسن الطقس تنطلق تلك الرحلات السياحية التي تتاح للمواطنين والمقيمين والسياح من داخل وخارج المملكة للمشاركة فيها والاستمتاع بتجربة صيد واستخراج اللؤلؤ ضمن رحلة بحرية شيّقة تنطلق من الموقع المذكور وتستمر ما بين 1 إلى 6 ساعات، حسب الباقة التي يتم اختيارها.





وتسعى الهيئة، عبر هذه البادرة التثقيفية الترفيهية، إلى إحياء مهنة الغوص وصيد واستخراج اللؤلؤ وتسليط الضوء على الجوانب العديدة المرتبطة بهذه المهنة كونها تأتي في إطار الأنشطة التي تقيمها دوماً لتطوير القطاع السياحي في مملكة البحرين وإبراز جوانبه المتعددة للزوار.

وقال سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض: "يُسعدنا أن نعلن بدء موسم الغوص وصيد واستخراج اللؤلؤ والذي يأتي متماشيا مع الخطة الوطنية لإحياء صناعة اللؤلؤ، وضمن استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع السياحة بالإضافة الى ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز عالمي لاستخراج اللؤلؤ الطبيعي."

الجدير بالذكر أن رحلات صيد واستخراج اللؤلؤ يتم تنظيمها عن طريق مراكز الغوص المرخصة حيث أن نقطة الانطلاق الوحيدة لتلك الرحلات هي (رأس رية) بالمحرق، ويمكن للمشاركين الحصول على قائمة بالمراكز المرخصة لتنظيم الرحلات السياحية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع الغوص وصيد اللؤلؤ http://pearldiving.bh ليكون المصدر المعتمد لكافة المعلومات والأخبار المتعلقة بهذا الشأن وإثراء هذه التجربة المتميزة ويساهم أيضاً في تسليط الضوء عليها بغرض منح المهتمين بها من السياح الأجانب والمقيمين فرصة التعرف على هذه المهنة عن كثب وتجربتها على أرض الواقع.

كما يتيح الموقع شراء تذاكر هذه الرحلات بمدة صلاحية مفتوحة المدى، تفرض رسوم سياحية بمبلغ 5 دنانير فقط، ويحدد المركز سعر الرحلة، ويمكن أيضاء شراء هذه التذاكر من مرفأ رأس رية قبل بدء الرحلة إلا أنها تكون صالحة للاستخدام لمدة يوم واحد فقط.





م.ا.ب/س.ي



بنا 1811 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/03/17 - 17 : 09 PM