سفير البحرين لدى ألمانيا يشارك في مؤتمر روما الثاني لدعم الجيش اللبناني روما في 17 مارس/ بنا / شارك سعادة السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في مؤتمر روما الثاني لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الذي انعقد يوم الخميس الماضي بمدينة روما في جمهورية إيطاليا .



وناقش مؤتمر روما الثاني لدعم الجيش اللبناني الذي شارك فيه السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من المسؤولين في الدول العربية والإسلامية والغربية، استراتيجية الدفاع الوطني من عام ٢٠١٨ إلى عام ٢٠٢٢ بهدف بسط سلطة مؤسسات الدولة على الأراضي اللبنانية.



وأكد المؤتمر أهمية اتباع حكومة الجمهورية اللبنانية لسياسة النأي بالنفس والعمل على دعم القوات المسلحة اللبنانية، من أجل تمكينها من الاضطلاع بواجبها في الحفاظ على أمن واستقرار واستقلال الجمهورية اللبنانية الشقيقة.



م.ا.ب/س.ي



بنا 1624 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/03/17 - 26 : 07 PM