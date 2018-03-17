سفير البحرين لدى ألمانيا يشارك في المؤتمر الوزاري الاستثنائي بإيطاليا روما في 17 مارس/ بنا / شارك سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في المؤتمر الوزاري الاستثنائي تحت عنوان: (الحفاظ على الكرامة، وتقاسم المسؤولية، وحشد العمل الجماعي، من أجل دعم "الأونروا")، بمقر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" الذي يقع في مدينة روما بجمهورية إيطاليا الذي انعقد يوم الخميس الماضي.



ودعا المؤتمر الوزاري الاستثنائي الذي شارك فيه عدد من المسؤولين في الدول العربية والإسلامية والغربية، كافة المانحين الدوليين إلى تقديم إسهامات مالية جديدة تمكن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من الاستمرار في عملها الإنساني والمعني بمساعدة أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، منوهًا بالدور الهام الذي تقوم الوكالة في المحافظة على استقرار الشرق الأوسط.







م.ا.ب/س.ي



بنا 1622 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/03/17 - 25 : 07 PM