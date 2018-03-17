مشاركة 250 ضابطا في ندوة عن نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص المنامة في 17 مارس/ بنا / أناب سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، سعادة اللواء الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة نائب المفتش العام لافتتاح الندوة التي نظمها مركز البحوث الأمنية بالأكاديمية الملكية للشرطة حول نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، وشارك فيها 250 ضابطا من مختلف إدارات وزارة الداخلية.







وتضمنت الندوة، ثلاثة محاور رئيسية، ففي المحور الأول تطرق د. علي الشويخ وكيل النيابة العامة إلى مفهوم الاتجار بالبشر، فيما ناقشت المحور الثاني الأستاذة شرين الساعاتي القائم بأعمال رئيس قسم حماية حقوق العمالة الوافدة حول موضوع نظام الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، أما المحور الأخير من الندوة فقد كان حول إدارة مكافحة الاتجار بالبشر قدمته الملازم أول لولوة إبراهيم الحادي من شعبة الإعلام.





م.ا.ب/س.ي



بنا 1436 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/03/17 - 41 : 05 PM