مصرع 16 شخصا في غرق مركب مهاجرين قبالة اليونان اثينا في 17 مايو / بنا / لقى 16 شخصا مصرعهم بينهم ستة أطفال اليوم السبت في حادث غرق مفجع جديد على طريق الهجرة عبر بحر إيجه.



وكالة فرانس برس نقلت عن شرطة المرافئ اليونانية شهادات الناجين الثلاثة، وهم امرأتان ورجل، تمكنوا من الوصول سباحة إلى جيرة أغاثونيسي، أنه ما زال هناك راكبان مفقودان أو ثلاثة.



وتتواصل عمليات البحث السبت في البحر بمساعدة وسائل ضخمة بينهما سفينة تابعة لوكالة "فرونتيكس" الأوروبية للحدود.



لكن الحصيلة تزايدت وبعد العثور على ستة قتلى، تم انتشال عشر جثث بعيد الظهر.



وذكرت وسائل الإعلام أن بين الضحايا التي لم تعرف هوياتهم، هناك ستة أطفال.



ووقعت المأساة عشية الذكرى الثانية للاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للحد من حركة الهجرة بين تركيا والجزر اليونانية التي أصبحت عام 2015 بوابة الدخول الأولى إلى أوروبا للمهاجرين الفارين من الحروب والبؤس ولا سيما في سوريا.





ع ذ



بنا 1408 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/03/17 - 12 : 05 PM