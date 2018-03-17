الغاء اكثر من 115 رحلة في مطار هيثرو والفعاليات الرياضية بسبب الثلوج لندن في 17مارس /بنا/ الغيت اكثر من 115 رحلة ذهابا وايابا من والى مطار هيثرو بلندن بسبب سوء الاحوال الجوية في بريطانيا والغاء العديد من التظاهرات الرياضية التي كان من المقرر اقامتها نهاية الاسبوع كسباق نصف الماراثون في كوفنتري (وسط انكلترا) ومباريات لبطولة الرابطة الانكليزية.



واصدرت الارصاد الجوية البريطانية انذارا برتقاليا وهو المستوى الثالث من سلم من اربعة مستويات من تساقط ثلوج ومن الجليد في عدة مناطق بانكلترا اليوم السبت

حيث قال خبير الارصاد الجوية "الكس بورخيل "سنشهد بردا شديدا مع تساقط الثلج في العديد من المناطق نهاية الاسبوع فهناك رياح عاتية وستبلغ درجات الحرارة التي يشعر بها السكان 7 او 8 درجات تحت الصفر.



وسيتركز تساقط الثلوج مناطق الجنوب الغربي من بريطانيا حيث يتوقع ان يبلغ سماكة تماسكه على الارض 25 سنتم .





س.ي



بنا 1408 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/03/17 - 17 : 05 PM