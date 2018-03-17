رابطة العالم الإسلامي تتولى تنظيم الغذاء الحلال في اليابان وأولمبياد 2020 طوكيو في 17 مارس / بنا / وقّع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى مع رئيس الهيئة اليابانية لتنظيم (الحلال) سیجي ساكتا؛ اتفاقية لتنظيم الغذاء الحلال في اليابان لتصبح الرابطة المسؤولة حصرياً عنه في البلاد التي تستضيف أولمبياد 2020.



وتتولى الرابطة بالمشاركة مع الحكومة اليابانية تنظيم شؤون غذاء الحلال ومطابقته للشروط، وتطبيق المواصفات النظامية الخاصة به في اليابان بشكل عام، حيث تعهدت الرابطة بتبني أعلى المواصفات الشرعية والنظامية للمشروع.



كما تتولى الرابطة وفق بنود التفاهم تنظيم وتوحيد مواصفات منتجات الحلال داخل اليابان، والتعامل مع كل من یرید الدخول في هذا المجال بحكم ريادتها في العمل الإسلامي والإنساني.



وبموجب الاتفاقية، تُشرف الرابطة على الأغذية والخدمات الحلال، وتقدم خبراتها واستشاراتها إلى الهيئة اليابانية وتتعاون معها للعمل والتنسيق أمام الحكومة الیابانیة والشركات والمجتمع الیاباني، باعتبار أن الاتفاقية هي عمل تكاملي يعبّر عن الوظيفة الرئيسة للرابطة وهي خدمة الإنسانية في اليابان والعالم.



وحسب الاتفاقية تنظم الرابطة إصدار شهادات الحلال، سواء الموجهة للمجتمع المسلم في الیابان أو للتصدیر إلى الخارج، وخاصة إلى البلدان العربیة والإسلامیة، كما تعنى الرابطة بالإشراف على المستورد والتأكد من تطبيق معاييرها الشرعية والإجرائية.



وبذلك تكون الرابطة وحدها المسؤولة عن تنظيم الغذاء الحلال وعن استيراد والإشراف على الغذاء الحلال في أولمبياد طوكيو 2020 وفي الأسواق اليابانية.



وعبر هذه الاتفاقية تتولى الرابطة أيضا مسؤولية تنظيم ومنح ختم حلال وتطبيق المواصفات النظامية في اليابان بشكل عام، وقد تعهدت بتطبيق أعلى المواصفات الشرعية والنظامية لموضوع الحلال بشكل عام في اليابان.



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بنا 1343 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/03/17 - 48 : 04 PM