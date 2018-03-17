محافظ المحرق يشارك في حملة تنظيف ساحل البسيتين المنامة في 17 مارس / بنا / أكد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق على الدور الهام والبارز للمتطوعين بمختلف المراحل العمرية من أبناء الوطن في تعزيز روح المواطنة الحقة وخدمة الوطن، مؤكدا أن المشاركة المجتمعية للمتطوعين من الشباب في الاحتفالات الوطنية والأعمال التطوعية تعزز بداخلهم روح المحبة والتسامح منذ الصغر.



جاء ذلك خلال رعاية المحافظ لحملة سيف الخير والتي قامت بعملية تنظيف ساحل شمال البسيتين (الساية) بتنظيم من جمعية البحرين للعمل التطوعي بالتعاون مع مجمع سيف المحرق وعدد من الجهات المهتمة بالشراكة المجتمعية والأعمال التطوعية.



وأشاد المحافظ خلال الحملة التي حضرها بمثل هذه الأفكار التي تساهم في خدمة الوطن، مشيدا بالأعداد المشاركة من الشباب من الجنسين والذي وصل عددهم حوالي مائتين شاب وشابة من متطوعين وفرق تطوعية مثل إحنا نقدر، لأجلكم التطوعي، البحرين الإعلامي، المدرسة الفرنسية بالبحرين وغير من الجهات المشاركة.



وأكد المحافظ على تعاون ودعم المحافظة لمثل هذه الأفكار الإبداعية والهادفة، مشيرا الى البحرين تزخر بمواردها البشرية وطاقاتها الشبابية.







خ.ب/ع ذ



بنا 1314 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/03/17 - 17 : 04 PM