وكيل وزارة الإعلام يبحث التعاون الفني مع المعلومات والحكومة الإلكترونية المنامة في 17 مارس / بنا / استعرض سعادة السيد عبدالرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الإعلام، سبل تعزيز التعاون الفني والتقني مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فيما يختص بإعادة هندسة الإجراءات والخدمات الإلكترونية وتطوير المشاريع الفنية والتقنية لدى الوزارة، بما في ذلك حماية نظم المعلومات وتعزيز التعاون في مجال الانظمة الإلكترونية .



وخلال ترأسه الاجتماع الفني المشترك مع كل من سعادة الدكتور زكريا أحمد الخاجة القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وحضور الوكيل المساعد للشؤون الفنية بالوزارة وعدد من المدراء والمسؤولين من كلا الجانبين، أشاد سعادة الوكيل بجهود الهيئة في تزويد الجهات الحكومية بخدمات ومشاريع متكاملة ومتطورة، ورفع كفاءة نظم المعلومات والشبكات، وإسهاماتها في تعزيز مكانة مملكة البحرين الرائدة عالميًا في مجال الحكومة الإلكترونية الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على نجاح المرحلة المقبلة من التوجه الحكومي.



وتطرق الاجتماع الى آليات التعاون المشترك بين وزارة شؤون الإعلام وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مجال تطوير وتسهيل الإجراءات والمعاملات والخدمات الإلكترونية وتعزيز القدرات التقنية والبشرية في هذا مجال، إلى جانب توفير قاعدة مشتركة للمعلومات والبيانات، وتفعيل خدمة اشتراكات الجريدة الرسمية، وغيرها من المجالات التي تسهم في تكامل البنى التحتية والمؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات والأنظمة المعلوماتية في مملكة البحرين.







خ.ب/ع ذ



بنا 1230 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/03/17 - 34 : 03 PM