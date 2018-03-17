وزير الأشغال يفتتح مدخل بوري الجديد من شارع خليفة بن سلمان السريع المنامة في 17 مارس / بنا / افتتح سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المدخل الجديد لمنطقة بوري من شارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع المتضمن إنشاء شارع خدمة للمنازل المطلة على المدخل يرافقه محافظ المحافظة الشمالية سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور ومدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق م. كاظم عبداللطيف، مدير إدارة الاتصال السيد فهد بوعلاي، مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الشمالية السيدة لمياء الفضالة، نائب رئيس المجلس البلدي الشمالي السيد أحمد الكوهجي ومندوب من الإدارة العامة للمرور عدد من مهندسي الوزارة.



وصرح سعادة وزير الأشغال أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن المشروع يعد إضافة نوعية لشبكة الطرق، حيث يشهد المنفذ الرئيسي إلى بوري (على شارع ولي العهد) اختناقات مرورية في ساعات الذروة الصباحية والمسائية، وسيكون للمدخل الجديد الأثر البالغ وفرصة للقاطنين ومستخدمي الطريق للوصول إلى قرية بوري القديمة والمنطقة الإسكانية الجديدة جنوب القرية مباشرة من شارع الشيخ خليفة بن سلمان.



يذكر أن المشروع قد تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على الشركة الشرقية لإنتاج الأسفلت والخرسانة بقيمة 186.065 ألف دينار، ويتضمن المشروع إنشاء مدخل إضافي جديد للمنطقة بمسارين من شارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع إلى منطقة بوري والذي يبلغ طوله 1.250 كيلومتراً طولياً، وبجانب الطبقة الإسفلتية تم تركيب الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الطريق.



وأضاف م. خلف أن المدخل الجديد مكون من مسارين بعرض 7 أمتار لضمان زيادة الطاقة الاستيعابية للمدخل وتسهيل الحركة المرورية مما يخدم القاطنين في منطقة بوري وعالي.



ويشتمل المشروع كذلك على إنشاء طريق خدمات أمام المنازل القائمة عند بداية المدخل لتوفير طريق آمن للقاطنين، كما يتضمن المشروع وضع قنوات أرضية لاستخدامها مستقبلاً من قبل الخدمات وذلك لتفادي قطع الإسفلت، إلى جانب تطوير نظام الإنارة بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء من خلال تركيب أعمدة جديدة تتناسب مع المشروع الإضافي بجانب أعمال تخطيط وتحديد معالم الطرق للقاطنين ومرتادي المنطقة.



وتتقدم وزارة الأشغال بالشكر والتقدير للمواطنين والمقيمين وقاطني مناطق العمل على تعاونهم وتقيدهم بالإشارات أثناء وبعد فترة تنفيذ المشروع.





خ.ب/ع ذ



بنا 1216 جمت 17/03/2018













عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/03/17 - 36 : 03 PM