خبراء من مجلس الاعتماد البريطاني يزورون البحرين لاستكمال فحص إجراءات الاعتماد لعدد من مؤسسات التعليم العالي لندن في 17 مارس / بنا / اجتمع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي مع السيد بول فير الرئيس التنفيذي لمجلس الاعتماد البريطاني، لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من التعاون بين الجانبين، بعد أن قام مجلس الاعتماد البريطاني بتنفيذ المرحلة الأولى من قرار مجلس التعليم العالي، والذي يلزم كافة مؤسسات التعليم العالي في البحرين بالتقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي، بغرض الارتقاء بعملها ولما فيه خير وصالح الطلبة ومخرجات التعليم، حيث حصلت جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين والجامعة الملكية للبنات على هذا الاعتماد، وسيقوم الخبراء بزيارتها قريباً لتنفيذ الفحص المرحلي حسب البرنامج المعتمد لهذه الغاية.



كما اتفق على ترتيب زيارة يقوم بها خبراء المجلس الاعتماد البريطاني لمملكة البحرين، بعد أن استكملت كل من جامعة البحرين الطبية وجامعة العلوم التطبيقية وجامعة اما الدولية المتطلبات والوثائق اللازمة للبدء في عملية الاعتماد، للتأكد من استيفاء كافة الشروط المطلوبة لذلك.



كما تقرر خلال الاجتماع، وفي إطار سعي الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي الدائم لتطوير وتدريب قدرات كافة منتسبيها، عقد ورش عمل لهم تنفذ من خبراء المجلس الاعتماد البريطاني، في مجال اعتماد وفحص البرامج الأكاديمية المقدمة، أو التي سيتم طرحها مستقبلا.



حضر الاجتماع الأستاذ مانع المانع المستشار الثقافي في الملحقية الثقافية بسفارة مملكة البحرين في المملكة المتحدة.



خ.ب/ع ذ



بنا 1210 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/03/17 - 22 : 03 PM