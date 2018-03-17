مجلس ادارة الشركة العربية لبناء واصلاح السفن (أسري) يعقد اجتماعه الـ(151) المنامة في 17 مارس / بنا / برئاسة سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لبناء واصلاح السفن (أسري)، عقدت الشركة اجتماعها رقم (151) يوم الخميس الماضي وذلك في مقر الشركة بالحد.



وبعد انتهاء الاجتماع صرح سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج أل خليفة بأن مجلس الادارة عقد اجتماعه رقم (151) بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية للشركة حيث كان الاجتماع مثمراً وبناء ً وتم التطرق فيه الى استعراض مجمل التطورات والاوضاع الايجابية التي مرت بها الشركة وخاصة في النصف الثاني من السنة الماضية 2017م وكذلك في الشهرين الماضيين من العام الجاري.



وأشار سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج أل خليفة الى أنه من المتوقع تحسن الظروف الاقتصادية وظروف العمل الخاصة بأنشطة الشركة وخاصة في المشاريع الجديدة التي حصلت وستحصل عليها الشركة في الفترة القادمة من هذه السنة 2018م، اضافة إلى استمرار تحسن اسعار البترول علاوة على تكثيف انشطة الشركة في مجال اصلاح السفن ومنصات حفر البترول والمشاريع الجديدة.



وأضاف انه من المتوقع ان تحقق الشركة نتائج جيدة بإذن الله خلال العام الحالي 2018م. خاصة ان الشركة مستمرة في تطبيق خارطة الطريق الجديدة لأعمالها وأنشطتها في السنة الحالية والسنوات اللاحقة.









خ.ب/م.ح.



بنا 1032 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/03/17 - 58 : 01 PM