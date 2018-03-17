استراليا توقع على اتفاقية لمكافحة الإرهاب مع رابطة دول "آسيان" سيدني في 17 مارس / بنا / وقعت أستراليا والدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" اليوم في سيدني، على اتفاقية لزيادة التعاون في مكافحة الإرهاب.



وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التعاون بين الدول العشر الأعضاء في الرابطة وأستراليا لاعتراض ومنع استخدام الإرهابيين للإنترنت، وخصوصا أساليب التشفير التي تعيق جهود مكافحة الإرهاب.



وتضم رابطة آسيان: إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا.







م.ح.



بنا 1019 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/03/17 - 21 : 01 PM