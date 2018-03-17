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مقتل 10 أشخاص في حادث تحطم طائرة خفيفة شمال الفلبين
2018/03/17 - 10 : 01 PM
مانيلا في 17 مارس / بنا / لقي عشرة أشخاص حتفهم، اليوم، عندما سقطت طائرة خفيفة ذات محركين على أحد المنازل في شمال الفلبين.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم هيئة الطيران المدني في الفلبين، إن الطائرة المنكوبة من طراز "اباتشي بايبر 23"، وقد تعطلت وسقطت بعد اقلاعها بقليل من أحد المطارات بإقليم بولاكان.

ولقي 10 أشخاص حتفهم جراء هذا الحادث، وهم قائد الطائرة و4 ركاب كانوا علي متن الطائرة، وخمسة أشخاص أخرين من سكان المنزل الذي سقطت عليه الطائرة.





م.ح.

بنا 1006 جمت 17/03/2018


عدد القراءات : 35         اخر تحديث : 2018/03/17 - 12 : 01 PM
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