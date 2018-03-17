المرصد السوري: مقتل 30 مدنيا في قصف جوي للنظام على الغوطة الشرقية دمشق في 17 مارس/ بنا / قتل 30 مدنيا في قصف جوي استهدف مدنية زملكا بالغوطة الشرقية، وفق ما افاد اليوم السبت المرصد السوري لحقوق الإنسان.



ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن المرصد قوله في بيان صحفي إن الطائرات الحربية استهدفت صباح اليوم مناطق في مدينة زملكا وبلدة كفربطنا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 مواطناً من مدينة زملكا، وإصابة عشرات آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.



واستهدفت الطائرات الحربية المواطنين بحسب المرصد، خلال توجههم نحو بلدة حزة للخروج من معبر حمورية، الذي خرج منه صباح اليوم نحو 10 آلاف مواطن بينهم مئات النساء والأطفال.



و.ش



بنا 0954 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/03/17 - 59 : 12 PM