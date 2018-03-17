"المعلومات والحكومة الإلكترونية" تلتقي بجمعية البحرين لتخليص المعاملات المنامة في 17 مارس / بنا / استقبل مدير إدارة بطاقة الهوية والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الشيخ صباح بن حمد آل خليفة رئيس جمعية البحرين لتخليص المعاملات السيد محمد الأشول بحضور عدد من أعضاء الجمعية بمقر الهيئة في مدينة عيسى لاستعراض أبرز المستجدات في مجالات التعاون المشتركة.



وخلال اللقاء، أكد الشيخ صباح حرص الهيئة على تطوير خدمات بطاقة الهوية وإدارة المواعيد بسلاسة أكبر لتجنب تأخير مصالح المواطنين وأصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد تطوير خدمة بطاقة الهوية عبر البوابة الوطنية bahrain.bh من خلال إضافة ميزة تتيح إمكانية تجديد مجموعة من بطاقات الهوية المختلفة في معاملة واحدة فقط، مما يوفر الوقت والجهد ويرفع من عدد البطاقات المنجزة يومياً.



وقال أن مقترحات الجمعية التي طرحت في اجتماعاتها السابقة مع الفريق المعني من الهيئة يتم النظر فيها حالياً بغية توفير بيئة داعمة لنمو الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.



من جانبه، تقدم الأشول بالشكر والتقدير للقائمين على بطاقة الهوية في الهيئة وقال أن دعمهم وتواصلهم المستمر مع أعضاء الجمعية للنظر في التحديات وفرص التطوير قد ساهم في تحسين جودة خدمات المخلصين، متطلعين لمزيد من التحسينات في ظل التعاون القائم بين الهيئة والجمعية.



يذكر أن اللقاء يأتي ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مع أعضاء جمعية البحرين لتخليص المعاملات لمناقشة ملاحظاتهم ومقترحاتهم، سعياً نحو تقديم مزيد من الخدمات وتطوير الاجراءات الحالية بما يصب في مصلحة المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال.







خ.ب/م.ح.



بنا 0946 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/03/17 - 49 : 12 PM