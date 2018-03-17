روسيا تطرد 23 دبلوماسيا من بريطانيا.. ردا على طرد الأخيرة عدد مماثل من دبلوماسييها من لندن موسكو في 17 مارس / بنا / أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم، أن 23 دبلوماسيا بريطانيا "غير مرغوب فيهم في روسيا"، وطلبت مغادرتهم الأراضي الروسية في غضون أسبوع.



وذكرت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "تم إعلان 23 دبلوماسيا بريطانيا في موسكو، أشخاص غير مرغوب فيهم في البلاد ونطالبهم بمغادرة روسيا في غضون أسبوع".



كما أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو سحبت موافقتها بشأن افتتاح قنصلية بريطانية في سان بطرسبورغ.



وأشارت إلى أنها أصدرت قرارا بتعليق أنشطة المجلس الثقافي البريطاني في الاتحاد الروسي، بسبب الوضع غير المستقر للمجلس.



وحذرت الخارجية الروسية بريطانيا من أنها تحتفظ بحق الرد، في حال تم اتخاذ إجراءات "انتقامية" أخرى غير ودية جديدة تجاه روسيا.



وكانت الخارجية البريطانية أعلنت مؤخرا قرارها بطرد 23 من الدبلوماسيين الروس في لندن في ضوء أزمة تسميم الجاسوس الروسي بين البلدين.





م.ح.



بنا 0853 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/03/17 - 55 : 11 AM