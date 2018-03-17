موسكو تستدعي السفير البريطاني على خلفية الاتهامات بتسميم ضابط الاستخبارات الروسي في لندن موسكو في 17 مارس/ بنا / أعلنت الخارجية الروسية اليوم أنها استدعت السفير البريطاني في روسيا لوري بريستو، وذلك على خلفية الاتهامات التي توجهها لندن إلى موسكو بتسميم ضابط استخبارات روسي سابق في بريطانيا، وفق ما اعلنت "روسيا اليوم".



وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت إن لدى لندن أدلة تثبت تورط روسيا في محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وأضافت أن حكومتها سفرض عقوبات على موسكو تتضمن طرد 23 دبلوماسيا روسيا من أراضيها.



وأعلنت ماي أيضا إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى لندن.



وقالت أيضا إن أفراد العائلة المالكة ووزراء حكومتها سيقاطعون فعاليات كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا هذا الصيف.





و.ش



بنا 0736 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/03/17 - 44 : 10 AM