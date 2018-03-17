إنفانتينو: الأزمة السياسية بين بريطانيا وروسيا لن تؤثر على المونديال بوجوتا في 17 مارس / بنا / أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الأزمة السياسية بين روسيا والمملكة المتحدة لن تلقي بآثارها على تنظيم بطولة كأس العالم 2018.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن إنفانتينو قوله في ختام اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" في العاصمة الكولومبية بوجوتا: "لا يزعجنا هذا الصراع فيما يتعلق بتنظيم كأس العالم أهم حدث كروي على مستوى العالم"، معربا عن اعتقاده بأن "كرة القدم يمكن أن تستغل في التواصل بين البشر".



وأضاف إنفانتينو قائلاً: "أعلم أن الشعب الروسي ينتظر الناس من كل أنحاء العالم للاستمتاع بكأس العالم في روسيا... حل القضايا السياسية مسؤولية رجال السياسة".



ومن المقرر أن تقام فعاليات كأس العالم في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين.









م.ح.



بنا 0736 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/03/17 - 42 : 10 AM