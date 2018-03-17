معالي وزير النفط يترأس اجتماع مجلس إدارة شركة تطوير للبترول المنامة في 17 مارس / بنا / ترأس معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للبترول، اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الماضي في مقر شركة تطوير للبترول.



وقد رحب معالي الوزير بجميع الحضور، معرباً معاليه عن عظيم الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، على توجيهاتهم الحكيمة ودعمهم المستمر لقطاع النفط والغاز بمملكة البحرين وشركة تطوير للبترول على وجه الخصوص.



وخلال الاجتماع تم استعرض عمليات الشركة والأمور التشغيلية والمؤسسية الأخرى، معرباً معاليه عن خالص شكره وتقديره لإدارة الشركة ومنتسبيها على العمل الجاد المثمر، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لرفع إنتاج النفط والغاز من حقل البحرين.





















خ.ب/م.ح.



بنا 0640 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/03/17 - 43 : 09 AM