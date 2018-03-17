شمال استراليا يستعد لمواجهة اعصار قوي اليوم سيدني في 17 مارس / بنا / استعد سكان مدينة داروين في أقصى شمال استراليا لمواجهة الإعصار الشديد "ماركوس" الذي من المتوقع أن يضرب المدينة بكامل قوته في وقت لاحق اليوم.



وكانت السلطات الأسترالية قد أصدرت أمس الجمعة تحذيرا من إعصار قوي يتحرك باتجاه مدينة داروين وأجزاء أخرى من شمالي البلاد.



وتنبأ مكتب الأرصاد الجوية بسيدني أن الإعصار "ماركوس"، سيبدأ اليوم بالتحرك شمال البلاد برياح تصل سرعتها إلى نحو 100 كم في الساعة، مما قد يتسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث أمواج مد عاتية.



وفى اطار الاستعدادات لمواجهة الاعصار، تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى مدينة داروين شمال البلاد وتم افتتاح الملاجئ في جميع أنحاء المنطقة، فضلا عن ارجاء فعاليات عديدة كانت مقررة سلفا.







م.ح.



بنا 0636 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/03/17 - 40 : 09 AM