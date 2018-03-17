كندا تعتزم نشر قوات لحفظ السلام في مالي أوتاوا في 17 مارس / بنا / تعتزم كندا نشر قوات وارسال مروحيات إلى مالي في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام.



وذكرت وسائل اعلام كندية ان هذا القرار جاء بناء على طلب مباشر من الأمم المتحدة.

وأشارت الى انه سيتم نشر القوات الكندية هناك بالتنسيق مع المانيا، حيث من المقرر أن تحل القوات الكندية محل فرقة ألمانية.



ومن المتوقع أن يصدر بعد غد الاثنين إعلان رسمي عن الحكومة الكندية بشأن نشر هذه القوات على الأراضي المالية.







م.ح.



بنا 0620 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/03/17 - 31 : 09 AM