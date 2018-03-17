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وزير العدل الأمريكي يقيل النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي أندرو ماكابي
2018/03/17 - 15 : 09 AM
واشنطن في 17 مارس / بنا / أقال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي أندرو ماكابي.

وصرح سيشنز بأنه أنهي عمل أندرو مكابي بشكل فوري"بناء على تقرير المفتش العام ونتائج مكتب المسؤولية المهنية التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي".
وجدير بالذكر أن النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي أندرو ماكابي على خلاف مع الرئيس الأمريكي ترامب، ولطالما انتقده الأخير مراراً في الفترة الماضية.



م.ح.

بنا 0605 جمت 17/03/2018


عدد القراءات : 49         اخر تحديث : 2018/03/17 - 28 : 09 AM
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