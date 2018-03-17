مقتل 7 من الجيش الامريكي في تحطم مروحية غربي العراق واشنطن في 17 مارس/ بنا / قتل سبعة من افراد الجيش الامريكي في تحطم مروحية من طراز "إتش إتش 60- بيف هوك" غربي العراق.



وقال بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية اوردته وكالة الانباء الالمانية اليوم إن الحادث وقع بالقرب من الحدود السورية لكنه "لا يبدو انه نتيجة لنشاط عدائي".

وأفاد البيان بأن تحقيقا يجري في الحادث، مؤكدا ان وزارة الدفاع ستعلن عن أسماء القتلى بعد إبلاغ ذويهم.



ووقع الحادث في الوقت الذي كانت القوات الأمريكية التي تشكل جزءا من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش".



وكانت مروحية أمريكية ثانية ترافق الطائرة قد أبلغت عن حادث التحطم، وعملت بعد ذلك قوات الأمن العراقية وأعضاء التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش على تأمين الموقع.



وقال مدير عمليات في قوة المهام المشتركة التي يقودها التحالف الدولي ضد داعش البريجادير جنرال جوناثان براجا "نحن ممتنون لقوات الأمن العراقية لمساعدتها الفورية عقب هذا الحادث المأساوي".













و.ش



بنا 0506 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/03/17 - 25 : 09 AM