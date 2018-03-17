البرلمان الصيني ينتخب شي جين بينغ رئيسا للبلاد بكين في 17 مارس/ بنا / انتخب المجلس الوطني "البرلمان" صباح اليوم شي جين بينغ رئيسا للصين ورئيسا للجنة العسكرية المركزية في الجمهورية الشعبية.



كما انتخب البرلمان وانغ تشي شان نائبا للرئيس شي جين بينغ، بحسب ما اوردت وكالة الانباء الصينية "شينخوا".



وانتخب لي تشان شو رئيسا للجنة الدائمة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني.



ويعمل لي عضوا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.



وانتخب نحو 3000 مشرع أيضا 14 نائب رئيس للجنة الدائمة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني.



كما انتخب يانغ تشن وو أمينا عاما للجنة الدائمة المذكورة أعلاه .





و.ش



بنا 0457 جمت 17/03/2018



ية والدولية،

عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/03/17 - 23 : 09 AM