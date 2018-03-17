مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 17 مارس / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،



وفيما يلي ابرز واهم العناوين.

/نيابة عن جلالة الملك سمـو ولي العهد يتـوج الفائزين بسباق الخيل الكبير.

/سمو الشيخ محمد بن سلمان يشيد باستضافة الـبحرين الـفـعالـيات الـعالمـية الـتـرفيهية.

/محافظ العاصمة يفتتح القرية المرورية بمجمع السيف.

/«النواب» يبحث منع فرض أي رسوم أو زيادتها من دون تحديد حدودها القصوى.

/البحرين تستضيف مؤتمرا طبيا يابانيا لعرض تقنيات السيطرة على نوبات الألم.

//شركة جديدة للشبكة الوطنية للكابلات الأرضية بحلول مايو 2019.

/«الوطنية لحقوق الإنسان» تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان.

/الاشغال: إنجاز 75% من تطوير شارع الشيخ عبدالله بالمنامة.

/«العلــوم الصحيــة» بجامعــة البحــرين تدشـــن موقعــا إلكتــرونيا لحفــظ البيانـــات والملفــات.

/شركة مطار البحرين والبوليتكنك تدشنان برنامجا بحثيا مشتركا.

/«الهلال الأحمر» تشارك في مؤتمر الإغاثة والتنمية بدبي.

/وزير الدفاع الامريكي: إيران تتدخل في الانتخابات العراقية.

/المصريون في البحرين يبدأون التصويت في الانتخابات الرئاسية.

/باريس يمكن أن تقصف سوريا بشكل «منفرد».

/مجلس النواب الأمريكي يحضِّر لعقوبات جديدة على إيران والخارجية تندد بقمع الصحفيين وعائلاتهم.

/قبيلة الغفران تطالب بتدخل دولي لوقف انتهاكات قطر.

/غارات دموية على الغوطة الشرقية مع استمرار خروج مئات المدنيين.

/مستشار روحاني: الاحتجاجات كانت إنذارا والآتي أسوأ.

/قضية العميل المزدوج في بريطانيا تتحول إلى مواجهة غير مسبوقة منذ الحرب الباردة.

/ترامب قرر إقالة مستشاره للأمن القومي ومسؤولين آخرين.

/ماتيس: الولايات المتحدة يجب أن تواصل دعمها للسعودية في اليمن.

/غوتيريش يطلب وقف التدخلات اللبنانية في سوريا.





و.ش



بنا 0446 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/03/17 - 12 : 09 AM