مطالعات الصحف في البحرين

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2018/03/17 - 12 : 09 AM
المنامة في 17 مارس / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي ابرز واهم العناوين.
/نيابة عن جلالة الملك سمـو ولي العهد يتـوج الفائزين بسباق الخيل الكبير.
/سمو الشيخ محمد بن سلمان يشيد باستضافة الـبحرين الـفـعالـيات الـعالمـية الـتـرفيهية.
/محافظ العاصمة يفتتح القرية المرورية بمجمع السيف.
/«النواب» يبحث منع فرض أي رسوم أو زيادتها من دون تحديد حدودها القصوى.
/البحرين تستضيف مؤتمرا طبيا يابانيا لعرض تقنيات السيطرة على نوبات الألم.
//شركة جديدة للشبكة الوطنية للكابلات الأرضية بحلول مايو 2019.
/«الوطنية لحقوق الإنسان» تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان.
/الاشغال: إنجاز 75% من تطوير شارع الشيخ عبدالله بالمنامة.
/«العلــوم الصحيــة» بجامعــة البحــرين تدشـــن موقعــا إلكتــرونيا لحفــظ البيانـــات والملفــات.
/شركة مطار البحرين والبوليتكنك تدشنان برنامجا بحثيا مشتركا.
/«الهلال الأحمر» تشارك في مؤتمر الإغاثة والتنمية بدبي.
/وزير الدفاع الامريكي: إيران تتدخل في الانتخابات العراقية.
/المصريون في البحرين يبدأون التصويت في الانتخابات الرئاسية.
/باريس يمكن أن تقصف سوريا بشكل «منفرد».
/مجلس النواب الأمريكي يحضِّر لعقوبات جديدة على إيران والخارجية تندد بقمع الصحفيين وعائلاتهم.
/قبيلة الغفران تطالب بتدخل دولي لوقف انتهاكات قطر.
/غارات دموية على الغوطة الشرقية مع استمرار خروج مئات المدنيين.
/مستشار روحاني: الاحتجاجات كانت إنذارا والآتي أسوأ.
/قضية العميل المزدوج في بريطانيا تتحول إلى مواجهة غير مسبوقة منذ الحرب الباردة.
/ترامب قرر إقالة مستشاره للأمن القومي ومسؤولين آخرين.
/ماتيس: الولايات المتحدة يجب أن تواصل دعمها للسعودية في اليمن.
/غوتيريش يطلب وقف التدخلات اللبنانية في سوريا.
و.ش
بنا 0446 جمت 17/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/17 - 12 : 09 AM