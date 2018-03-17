الطقس في مملكة البحرين : معتدل مع غبار خفيف خلال النهار المنامة في 17 مارس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله معتدل ولكنه دافئ مع غبار خفيف خلال النهار.



الرياح: جنوبية شرقية من 7 إلى 12 عقدة وتتحول إلى شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة خلال فترة ما بعد الظهيرة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 32 درجة مئوية .. والصغرى: 23 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 80 % الصغرى30 %.







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بنا 0328 جمت 17/03/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/03/17 - 40 : 06 AM