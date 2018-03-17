Saturday   17 Mar 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
الطقس في مملكة البحرين : معتدل مع غبار خفيف خلال النهار
2018/03/17 - 40 : 06 AM
المنامة في 17 مارس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله معتدل ولكنه دافئ مع غبار خفيف خلال النهار.

الرياح: جنوبية شرقية من 7 إلى 12 عقدة وتتحول إلى شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة خلال فترة ما بعد الظهيرة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 32 درجة مئوية .. والصغرى: 23 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 % الصغرى30 %.



م خ

بنا 0328 جمت 17/03/2018


عدد القراءات : 0         اخر تحديث : 2018/03/17 - 40 : 06 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English