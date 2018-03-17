البرلمان العربي يُطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في الغوطة الشرقية القاهرة في 16 مارس/ بنا / طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة الوقف الفوري للقصف المستمر الذي تتعرض له الغوطة الشرقية وباقي الأراضي السورية وما يخلفه هذا القصف من مقتل وإصابة مئات المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافةً لما يخلفه حصار المدن من ضحايا نتيجة نقص الغذاء والدواء.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم ، انه بعث برقية عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة يؤكد فيها أن ما يحدث بحق الشعب السوري من قصف يومي مستمر يستهدف المدنيين الأبرياء هي جرائم بشعة ضد الإنسانية، وهي جرائم حرب مُدانة بشدة ولا يمكن تبريرها وتتنافى مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعياً المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم البشعة التي تحدث أمام مرأى ومسمع العالم.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة وجادة وفاعلة على أرض الواقع لحماية المدنيين السوريين من القصف اليومي المستمر بالطائرات والبراميل المتفجرة والغازات السامة، وان يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته والقيام بدوره الحقيقي والإنساني لوقف هذه الجرائم المستمرة.

كما جدد مطالبته لمجلس الأمن الدولي بوقف فوري لاطلاق النار في كافة الأراضي السورية، وسحب القوات المسلحة لجميع الدول المتدخلة في الشأن السوري، وإخراج الميليشيات والجماعات الإرهابية، وتقديم المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين لمحكمة الجنايات الدولية، وضرورة جلوس النظام السوري والمعارضة على طاولة المفاوضات للتوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة السورية.



م خ



بنا 2238 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/03/17 - 11 : 02 AM