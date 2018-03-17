بعد دخول الحرب عامها الثامن..آلاف السوريين يفرون من مناطق محاصرة في سوريا بيروت 16 مارس/بنا/ واصل آلاف المدنيين الفرار من مناطق محاصرة في سوريا اليوم الجمعة مع دخول معركتين كبيرتين في الحرب المتعددة الأطراف مراحل حاسمة ووجود مئات الآلاف محصورين في طريق الهجومين.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية قتلت عشرات الأشخاص في الغوطة الشرقية، بينما استمر تدفق السكان المنهكين سيرا على الأقدام لليوم الثاني مع تكثيف القوات الحكومية بدعم روسيا حملتها للسيطرة على آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق.



ودخلت الحرب السورية عامها الثامن هذا الأسبوع، وأزهقت حتى الآن أرواح نصف مليون شخص وأدت لنزوح أكثر من 11 مليونا عن منازلهم، بينهم ستة ملايين تقريبا فروا إلى خارج البلاد في واحدة من أسوأ أزمات اللجوء في العصر الحديث.



خ.أ



بنا 2113 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/03/17 - 23 : 12 AM