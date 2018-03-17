حضر زواج 31 عريسا..محافظ الشمالية يثمن جهود الجمعيات الخيرية واللجان المنظمة لاحتفالات الزواج الجماعي السابع المنامة في 16 مارس/بنا/ ثمن سعادة محافظ الشمالية السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور الجهود التي تبذلها الجمعيات الخيرية واللجان المنظمة لاحتفالات الزواج الجماعي في مختلف مناطق المحافظة لا سيما بين أبناء الطائفتين الكريمتين، مما يعكس تميز الشمالية بهذه الصورة التكافلية الاجتماعية الرائدة.



ونقل لدى حضوره حفل الزواج الجماعي السابع لواحد وثلاثين عريسًا، والعقيقة الجماعي الرابعة التي نظمتها جمعية مدينة حمد الخيرية الاجتماعية مساء اليوم الجمعة بقاعة ستايل بمجمع الريف تهاني معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة للعرسان وذويهم وتمنياته لهم بحياة مليئة بالخير والسعادة، موضحًا أن صورة التكافل الجماعي الخيري يترجم اهتمام المجتمع بالشراكة المجتمعية، مثنيًا على جهود جمعية مدينة حمد الخيرية الاجتماعية على هذا العمل الذي امتد على مدى سبع سنوات، و أن مشاركة المؤسسات الأهلية والشركات في دعم هذه البرامج يعطي صورة حقيقية عن الإيمان بتعزيز كل ما من شأنه تحقيق المنفعة العامة.



وعبر عن سعادته بحضور المدعوين من مختلف مناطق البحرين، وأن هذا الأمر ليس بالغريب على أبناء البحرين الذي يشاركون بعضهم بعضًا في المناسبات لتعزيز لم الشمل والتقارب، موجهًا الشكر والتقدير لفرق العمل التي أظهرت هذا الحفل في صورته الجميلة، وقد هنأ المحافظ العرسان مقدمًا الورود بهذه المناسبة السعيدة، كما قام بقطع كعكة الحفل مباركًا للعرسان وذويهم ومتمنيًا لهم الرفاه والبنين، ومما يجدر ذكره أن إقبال المواطنين والأهالي كان منقطع النظير حيث امتدت حشود المباركين إلى خارج صالة مجمع الريف وصولًا إلى الشارع العام في طوابير طويلة ما يعكس نجاح فكرة الزواج الجماعي في لم شمل المجتمع البحريني وتكاتفه في الأفراح والأتراح.





خ.أ



بنا 1926 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/03/16 - 24 : 11 PM