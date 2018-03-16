مصريون في الخارج صوتوا بكثافة في أول أيام انتخابات الرئاسة القاهرة 16 مارس/بنا/ قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إن الناخبين المصريين في بعض الدول صوتوا بكثافة اليوم الجمعة مع بدء انتخابات الرئاسة في الخارج.



وقال المستشار محمود الشريف في مؤتمر صحفي إن العملية الانتخابية "سارت سيرا حسنا"، لكنه أضاف أن الهيئة ليس بإمكانها الحديث عن أرقام محددة في هذا الوقت المبكر من التصويت الذي سيستمر ثلاثة أيام في الدول العربية والأجنبية.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات نفى حمدي لوزا نائب وزير الخارجية والمشرف على العملية الانتخابية بالوزارة وجود معوقات أمام تصويت المصريين في أي من قطر أو تركيا، وأضاف أن السلطات في البلدين تتولى تأمين التصويت وتتعاون مع البعثة الدبلوماسية المصرية لإتمامه.



وبحسب وسائل الإعلام الرسمية تجرى الانتخابات في 139 لجنة تصويت في 124 دولة.



واصطف مئات الناخبين في طوابير امتدت عشرات الأمتار أمام السفارة المصرية في الكويت مع بدء لجنة الاقتراع داخل السفارة عملها صباح اليوم. وسمح للصحفيين الذين يحملون تصاريح خاصة من السفارة بدخول لجنة الاقتراع ومتابعة التصويت.



ونقلت حافلات خاصة ناخبين من منطقة الجزيرة الخضراء القريبة من حي السفارات وأعادتهم بعد الإدلاء بأصواتهم وذلك لتفادي أي زحام مروري قرب السفارة.



وستجرى الانتخابات في الداخل بين يومي 26 و28 مارس الجاري.



خ.أ



بنا 1651 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/03/16 - 58 : 07 PM