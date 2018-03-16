لدى حضوره نيابة عن جلالة الملك المفدى..سمو ولي العهد: كؤوس جلالة الملك المفدى للخيل تدعم رياضة الفروسية والتواصل مع مضمونها النبيل المنامة في 16 مارس/ بنا / أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لحضور مهرجان سباق الخيل الكبير الذي أقيم على كؤوس جلالة الملك، وسباق بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين (إفهرا)، والذي نظمه نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عصر اليوم الجمعة على مضمار منطقة الرفه بالصخير.



ولدى وصول سموه حفظه الله كان في الاستقبال الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة.



وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن مهرجان سباق الخيل الذي يقام على كؤوس جلالة الملك المفدى يمثل جانباً من الاهتمام الذي يوليه جلالته حفظه الله ورعاه، بهذه الرياضة العربية الأصيلة وتحفيز الشباب على ممارسة ارث الآباء والأجداد المتمثل في رياضة الفروسية، والتواصل مع مضمونها النبيل، معرباً سموه عن سروره بحضور مهرجان كأس جلالة الملك المفدى لسباق الخيل نيابة عن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.



ونوه سموه بما تشهده رياضة الفروسية من إنجازات كبيرة في ظل دعم فارس البحرين الأول جلالة الملك المفدى والتي من خلالها استطاع أبناء البحرين من ترك بصمة واضحة المعالم بمضامير الخيل على المستوى العربي والدولي، مشيداً سموه بجهود الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة في تنظيم هذا المهرجان ومختلف سباقات الفروسية، واستقطابها لمختلف ملاك الخيل والفرسان من مملكة البحرين وخارجها، لتبقى مكانة البحرين المميزة التي تحتلها على هذا الصعيد حاضرة ومتواصلة.



كما حضر مهرجان كؤوس جلالة الملك وسباق بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين (إفهرا) عدد من أصحاب السمو، و معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة، وجمهور كبير من محبي رياضة الفروسية.



وفي ختام السباقات قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتتويج الفائزين حيث سلم سموه كأس جلالة الملك للجياد المستوردة، وكأس الميثاق إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، ثم قدم سموه كأس جلالة الملك للنتاج المحلي إلى سمو الشيخ محمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة، فيما قدم سموه كأس جلالة الملك للجياد العربية إلى المالك الفائز حمد المريسي، مهنئا سموه الفائزين بكؤوس جلالة الملك المفدى وسباقات المهرجان، وأشاد بما امتازت به مختلف الأشواط من منافسة شديدة عكست استعدادات الملاك، والفرسان لنيل شرف حمل كؤوس جلالة الملك للخيل متمنياً سموه للجميع كل التوفيق والنجاح.



كما قام سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بتتويج الفائزين بسباق بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين حيث قدم كأس البطولة إلى الفارس المتمرن البحريني الفائز بالمركز الأول عبدالرحيم جاسم، وبحضور سعادة سفير دولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة عبدالرضا خوري، فيما قام السيد جيسي سنغ مدير التسويق بشركة تترسلس بتقديم كأس الشوط الأول إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة.



وكان مهرجان سباق الخيل الكبير الذي أقيم على كؤوس جلالة الملك قد شهد عددا من الفعاليات الترفيهية والعائلية التي استقطبت جماهير كبيرة وشملت السباقات ستة أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي:





الشوط الأول أقيم على كأس شركة تترسلس للفئة الثالثة من جياد الدرجة الأولى للفرسان المتمرنين البحرينيين (مستورد) مسافة 1000 متر مستقيم والجائزة 2500 دينار:



الاول : بلدمون ملك : سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى ال خليفة المضمر : عبدالله كويتي الفارس : عبدالرحيم جاسم.



الثاني : بازازوتو ملك : علي نبيل داد الله المضمر : علي جان الفارس : عبدالله الحواج.



الثالث : لانغافات ملك : اسطبل المحمدية المضمر : ألن سميث الفارس : صادق حميد.



الرابع : شودايزي ملك : سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى ال خليفة المضمر : جيمس نيلور الفارس : احمد مكي



الشوط الثاني أقيم على بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين (إفهرا) مسافة 1400 متر والجائزة 10000 دينار:



الاول : الحمداني ١٦٩٧ ملك : اسطبل سافرة المضمر : ألن سميث الفارس : عبدالرحيم جاسم.



الثاني : كحيلان عافص ١٦٩٥ ملك : اسطبل الوسمية المضمر : عبدالله كويتي الفارس : جوردان اويس.



الثالث : الحمداني ١٦٨٠ ملك : اسطبل الجسرة المضمر : ألن سميث الفارس : لورا كوغلان.



الرابع : ملولشان ١٦٤٩ ملك : اسطبل الوسمية المضمر : عبدالله كويتي الفارس : لويد بيكرت.



الشوط الثالث أقيم على كأس الملك المفدى لجياد الدرجة الأولى من خيل البحرين العربية الأصيلة (الواهو) مسافة 1600 متر والجائزة 7000 دينار.



الاول : الجلابي ١٥٤٤ ملك : اسطبل الجسرة المضمر : يوسف طاهر الفارس : جيمي كوين.



الثاني : كحيلان عافص ١٦٧٥ ملك : اسطبل الوسمية المضمر : عبدالله كويتي الفارس : كارلوس أنريكي.



الثالث : كحيلان عافص ١٦٤٠ ملك : اسطبل سافرة المضمر : ألن سميث الفارس : أندرو ايليوت.



الرابع : كحيلان عافص ١٧٠٨ ملك : اسطبل الجسرة.



المضمر : يوسف طاهر الفارس : عبدالله فيصل.



الشوط الرابع أقيم على كأس الميثاق لجياد الدرجة الأولى (مستورد) مسافة 1600 متر والجائزة 7000 دينار:



الاول : ثور كهيل ستار ملك : اسطبل العاديات ريسنغ المضمر : ألن سميث الفارس : أندري اتزيني.



الثاني : لِيد باك روميو ملك : اسطبل العاديات ريسنغ المضمر : ألن سميث الفارس : فرانكي ديتوري.



الثالث : دون ميراج ملك : سمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان ال خليفة المضمر : ألن سميث الفارس : جون ايجن.



الرابع : بوتنتيت ملك : اسطبل فيكتوريوس المضمر : ألن سميث الفارس : أندرو ايليوت.



الشوط الخامس أقيم على كأس الملك المفدى لجياد النتاج المحلي لمسافة 2400 متر والجائزة 20000 دينار:



الاول : مليار ملك : سمو الشيخ محمد بن عبدالله بن عيسى ال خليفة المضمر : جيمس نيلور الفارس : جيمي كوين.



الثاني : صابره ملك : عبدالله فوزي ناس المضمر : فوزي ناس الفارس : حسين مكي.



الثالث : نيوز بريكر ملك : اسطبل فيكتوريوس المضمر : ألن سميث الفارس : فرانكي ديتوري.



الرابع : رتورت ملك : اسطبل فيكتوريوس المضمر : ألن سميث الفارس : ريتشارد أوليفر.





الشوط السادس والأخير أقيم على كأس الملك المفدى للجياد المستوردة لمسافة 2400 متر والجائزة 20000 دينار:





الاول : شوغن ملك : اسطبل العاديات ريسنغ المضمر : ألن سميث الفارس : فرانكي ديتوري.



الثاني : برشر بوينت ملك : سمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان ال خليفة المضمر : الن سميث الفارس : جون إيجن.



الثالث : كنغ بوليت ملك : أسطبل فيكتوريوس المضمر : الن سميث الفارس : أندرو أيليوت.



الرابع : فيل دو سول ملك : عبدالله فوزي ناس المضمر : فوزي ناس الفارس : حسين مكي.





ح ب/خ.أ



بنا 1645 جمت 16/03/2018















عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/03/16 - 07 : 10 PM