رئيس الاركان الفرنسي: باريس ستقصف سوريا بشكل منفرد اذا تم تجاوز الخط الأحمر باريس في 61 مارس/بنا/ أكد رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فرنسوا لوكوانتر اليوم الجمعة "ان فرنسا ستكون قادرة على ان تضرب بشكل منفرد في سوريا اذا تم تجاوز الخط الأحمر الذي حدده الرئيس ايمانويل ماكرون، أي الاستخدام المؤكد للاسلحة الكيميائية".

واضاف لوكوانتر لاذاعة اوروبا 1 "يمكنكم ان تتخيلوا ان الرئيس ماكرون ما كان ليحدد خطا أحمر وما كان ليدلي بهذا النوع من التصريحات لو لم يكن يعرف ان لدينا الوسائل للتنفيذ".



واضاف "اسمحوا لي ان احتفظ بتفاصيل التخطيط الذي نقدمه إلى رئيس الجمهورية".



وفي مايو من العام الماضي أعلن ماكرون ان "أي استخدام لأسلحة كيميائية" في سوريا، من شأنه ان يحمل فرنسا على رد فوري".



وفي الثاني من مارس كانت الرئاسة الفرنسية قد أكدت ان باريس وواشنطن لن تتساهلا على صعيد "الافلات من العقاب" اذا "تاكد استخدام" اسلحة كيميائية في سوريا، وان "ردا حازما سيوجه... بالتنسيق التام مع حلفائنا الاميركيين".



وتوجه الى قوات نظام الرئيس بشار الأسد تهمة استخدام الكلور ضد الغوطة الشرقية. لكن فرنسا والولايات المتحدة تقولان حتى الان انهما لا تمتلكان في هذه المرحلة ادلة قاطعة.



واوضح الجنرال لوكوانتر انه اذا اضطرت باريس الى ان اتخاذ قرار توجيه ضربة الى سوريا، "فان ذلك سيحصل بالتنسيق مع الاميركيين، بلا شك، في اي حال، تتوافر لفرنسا امكانية القيام بذلك بشكل منفرد".



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خ.أ



بنا 1555 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 79 اخر تحديث : 2018/03/16 - 33 : 07 PM