افتتح فعالية القرية المرورية..محافظ العاصمة يشيد بتوجيهات معالي وزير الداخلية لدعم الحملات التوعوية والتثقيفية‎ المنامة في 16 مارس/بنا/ أشاد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة بتوجيهات الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية الهادفة إلى القضاء على الظواهر السلبية بالمجتمع، من خلال تكثيف البرامج التوعوية والحملات الإعلامية والتثقيفية، مؤكداً أن توجيهات معالي الوزير للإدارة العامة للمرور تصب في هذا الاتجاه بما من شأنه تعزيز الثقافة المرورية وإتباع الإرشادات اللازمة لتحقيق السلامة المرورية المطلوبة، مثنيا على جهود الإدارة العامة للمرور في نشر الرسائل التوعوية وتوصيلها للفئات المستهدفة، ومنوهاً في الوقت ذاته بالجهات الداعمة.



جاء ذلك خلال افتتاح محافظ العاصمة وبمعيته العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور، القرية المرورية بمجمع السيف، والتي تقام تحت رعاية المحافظ في إطار فعاليات أسبوع المرور 2018 وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي.



وأشار المحافظ إلى أن محافظة العاصمة تعمل على تعزيز التعاون والتلاحم مع قوى المجتمع والبيئة المحيطة بالمحافظة من خلال تنظيم ورعاية فعاليات متنوعة في مختلف المناسبات، والقضايا والموضوعات ذات الصبغة التوعوية على وجه الخصوص لضمان بناء جسور من العلاقات، والثقافات والمفاهيم المشتركة للنهوض بمستوى الوعي العام ومعالجة الظواهر السلبية في المجتمع.



وفِي الختام كرّم محافظ العاصمة المساهمين بفعالية القرية المرورية والمشاركين من طلاب المدارس، إذ تتضمن القرية عدة مشاركات من قبل الرعاة الرسميين لفعاليات أسبوع المرور بعرض تجاربهم وأنشطتهم على الجمهور من خلال زوايا توعوية وتفاعلية بينها زاوية لتعليم الأطفال القواعد المرورية التي تؤمن لهم العبور السليم، كما اشتملت الفعالية على الأوبريت الغنائي المقام بالتنسيق مع مدرسة كانو والعرض المسرحي ومسابقة أفضل خطابة ، حيث تم تكريم الطلبة الفائزين بمسابقات الرسم والمسرح والخطابة.



خ.أ



بنا 1544 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/03/16 - 54 : 06 PM