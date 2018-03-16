الطقس في مملكة البحرين غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة المنامة في 16 مارس/بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا في وقت لاحق هذه الليلة، ثم يتحول إلى غائم جزئيا ومغبر صباح الغد.



الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة في وقت لاحق، ثم تتحول إلى شرقية غربية من 15 إلى 20 عقدة عند ظهيرة الغد.



ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 2 إلى 4 في عرض البحر قد يصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.



درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 20%.



وحذرت إدارة الارصاد الجوية من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.





خ.أ



بنا 1540 جمت 16/03/2018





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