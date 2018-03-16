سمو الشيخ محمد بن سلمان يحضر فعاليات معرض (كوميك كون) ويؤكد: هذه الفعاليات تسهم بتنمية روح الابتكار والإبداع المنامة في 16 مارس/بنا/ أشاد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة باستضافة مملكة البحرين للفعاليات العالمية الترفيهية التي تعكس مدى ما تتمتع به المملكة من إمكانيات ومقومات جذب سياحي وترفيهي تسهم في تشجيع الشباب على المشاركة في مثل هذه الفعاليات وتنمية روح الابتكار والإبداع لديهم.



وأعرب سموه لدى حضوره معرض كوميك كون (القصص المصورة) الذي يقام لأول مرة في مملكة البحرين برعاية سموه، وبتنظيم من مؤسسة دلة للترويج صباح اليوم في حلبة البحرين الدولية عن اعتزازه بالشباب البحريني وبإمكاناتهم المتنوعة في تنظيم مثل هذا الحدث العالمي الذي يستقطب كتاب (الكوميكس ومشاهير السينما) وما يلقاه هذا الحدث من رواج في مدن العالم.



وأشاد سموه بحسن التنظيم وبالجهود المبذولة لإخراج هذا المعرض بهذه الصورة المميزة، ومؤكدا على أن هذا الحدث له قاعدة كبيرة من جيل الشباب والناشئين، ويمثل فرصة للاطلاع على الإبداعات في عالم الأفلام والقصص المصورة والتي تشكل رافدا واعدا لتطوير مشاركات أبناء البحرين في مثل هذه المعارض العالمية، متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والنجاح في تنظيم هذا الحدث المميز.



يذكر أن معرض كوميك كون حدثاً عالمياً مهماً حيث أقيمت نسخ منه في عدد من المدن العالمية وتتضمن الفعالية عرضا لمجموعة من الأفلام السينمائية للأبطال الخارقين، والمسلسلات التلفزيونية والألعاب الالكترونية، وقسما خاصا بعرض الروبوتات مع أول روبوت في البحرين، إلى جانب المسابقات الترفيهية، والرسومات المتحركة، والمانجا اليابانية (القصص المصورة)، ويشارك في الفعالية مجموعة من مشاهير الفنانين العالميين إلى جانب عدد من الشركات العالمية في المجال السينمائي.



ويتيح معرض (كوميك كون) لعشاق القصص المصورة والأفلام السينمائية والألعاب الترفيهية فرصة للالتقاء بالمشاهير في عالم الأفلام والتلفزيون، وكل ما يتعلق بالإنتاج الإعلامي الترفيهي والسينمائي.



خ.أ



بنا 1533 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/03/16 - 38 : 06 PM