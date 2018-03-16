القضاء في جنوب أفريقيا يوجه اتهامات بالفساد للرئيس السابق جاكوب زوما بريتوريا 16 مارس/بنا/ وجه الادعاء في جنوب أفريقيا اتهامات بالفساد اليوم الجمعة للرئيس السابق جاكوب زوما فيما يتعلق بصفقة سلاح بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار.



وقال شون أبراهامز المدعي العام في مؤتمر صحفي إن "محاولات زوما للتنصل من الاتهامات التي تحوم حوله منذ أكثر من عقد باءت بالفشل"، مضيفا " أن زوما (75 عاما) يجادل في كل المزاعم الموجهة إليه".



وقال أبراهامز "بعد النظر في الأمر، أؤيد الرأي القائل بوجود احتمالات معقولة لمحاكمة ناجحة للسيد زوما في الاتهامات المدرجة على لائحة الاتهام".



وقال المتحدث باسم هيئة الادعاء الوطنية إن زوما يواجه 16 تهمة تتعلق بمخالفات مزعومة في 783 واقعة.



كان متوقعا هذه الخطوة منذ وقت سابق حيث أجبر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم زوما على الاستقالة الشهر الماضي، وكان زوما عنصرا محوريا في صفقة لشراء معدات عسكرية أوروبية ألقت بظلالها على الساحة السياسية في البلاد لسنوات.







خ.أ



بنا 1531 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/03/16 - 35 : 06 PM