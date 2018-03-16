في برنامج (الأمن) الإذاعي..اسبوع المرور علامة إيجابية ويسهم في ترسيخ الثقافة المرورية ورفع معدلات السلامة على الطريق‎ المنامة في 16 مارس/بنا/ أكد المقدم أسامة محمد بحر مدير إدارة الثقافة المرورية أن أسبوع المرور علامة ايجابية ومنارة للتوعية المرورية حيث أثبتت الدراسات التي قامت بها جامعة البحرين أن أسبوع المرور يعمل على زيادة ترسيخ الثقافة المرورية ورفع معدلات السلامة على الطريق.



وأضاف في مقابلة مع برنامج (الأمن) الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة مملكة البحرين أنه للسنة الثالثة على التوالي تقام مسابقات لطلبة جامعة البحرين الموهوبين، وهذه فرصة يجب العمل على استثمارها، كما تم إطلاق عدة مسابقات منها فن الخطابة، أفضل فيديو توعوي، أفضل تطبيق، ومسابقة لحل الازدحامات المرورية، وتم تمديد فترة تسليم الأعمال المشاركة لغاية 24 أبريل المقبل.



وأشار مدير إدارة الثقافة المرورية إلى أن الحملات والبرامج التوعوية مستمرة، ففي العام الماضي 2017 تم تنفيذ 514 حملة توعوية منها (طفلي أمانة) وحملة أخرى بالتعاون مع شركة نفط البحرين (بابكو) بتوفير من 500 إلى 600 خوذة راس تم توزيعها في موسم البر على أصحاب الدراجات النارية









خ.أ



بنا 1526 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/03/16 - 35 : 06 PM