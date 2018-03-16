سقوط مروحية أمريكية في العراق ومقتل جميع أفراد طاقمها واشنطن 16 مارس/بنا/ أكدت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) مقتل جميع العسكريين الامريكيين الذي كانوا على متن المروحية الهليكوبتر من طراز (إتش إتش 60- بيف هوك) التي تحطمت غربي العراق حتفهم أمس الخميس، لكنها لم تحدد عدد العسكريين الذين كانوا على متنها.







في بيان اليوم الجمعة اوضحت الوزارة بقولها " لا يبدو أن الحادث كان بسبب "نشاط عدائي" مشيرة الى أن هناك تحقيق جار بشأنه، وستعلن وزارة الدفاع أسماء القتلى بعد إبلاغ ذويهم.



وكانت مروحية أمريكية ثانية ترافق الطائرة قد أبلغت عن حادث التحطم، وعملت بعد ذلك قوات الأمن العراقية وأعضاء التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش) على تأمين الموقع.



وقال البريجادير جنرال جوناثان براجا مدير عمليات التحالف الدولي: "نحن ممتنون لقوات الأمن العراقية لمساعدتها الفورية عقب هذا الحادث المأساوي".



خ.أ



بنا 1446 جمت 16/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/16 - 53 : 05 PM